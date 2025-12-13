DOLAR
Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda kapalı kasa minibüste gizlenen 16 yabancı uyruklu tespit edildi; organizatörler U.Y. ve E.K. tutuklandı, şahıslar Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:44
İl Emniyetinden Bingöl yolu uygulama noktasında başarılı operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çevre illerden Elazığ’a gelen araçların kontrol edildiği Bingöl yolu uygulama noktasında yapılan aramada, kapalı kasa minibüs içerisinde, koltukları sökülmüş vaziyette yerde oturan 16 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek yakalandı.

Para karşılığı göçmen kaçakçılığı ve organizatörlük yaptığı belirlenen U.Y. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan 16 yabancı uyruklu şahıs ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI.

