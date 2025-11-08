Elazığ'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu — Başyurt'ta 3 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç tarlaya uçtu
Başyurt'ta trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ'da meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen aracın tarlaya uçtuğu bildirildi.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkii'nde gerçekleşti. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
