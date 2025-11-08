Elazığ'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu — Başyurt'ta 3 Yaralı

Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:34
Elazığ'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu — Başyurt'ta 3 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç tarlaya uçtu

Başyurt'ta trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen aracın tarlaya uçtuğu bildirildi.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkii'nde gerçekleşti. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

ELAZIĞ'DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN HAFİF TİCARİ ARAÇ TARLAYA UÇTU:3 YARALI

ELAZIĞ'DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN HAFİF TİCARİ ARAÇ TARLAYA UÇTU:3 YARALI

