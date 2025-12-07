Samsun'da Dolmuş Şoförüne Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:25
Olay

Canik ilçesi Dereler Mahallesi Dereler Mezarlığı'nın alt kısmında dün meydana gelen olayda, dolmuş minibüsünün şoförü Murat A. (36) seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Sürücünün sol koluna isabet eden kurşun çıkış yaptı. Yaralı sürücü, kendi aracıyla gittiği özel hastanede tedavi altına alındı.

Yakalanma ve Tutuklama

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ersan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın aynı hatta çalışan bir dolmuş şoförü olduğu ve mağdurla arasında yolcu alma sırası nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüpheli, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ersan A., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadelerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

