2025-TUS: 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Sonuçları Açıklandı

2025-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Sonuçlara nasıl erişilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Detaylar ve duyurunun tam metni ÖSYM'nin internet sitesinde yer alıyor; adayların sonuçlarını resmi adresten kontrol etmeleri önerilir.