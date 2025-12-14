Elazığ'da Hindi Çiftliği Kurdu: Murat Varan Kendi İşinin Patronu

Murat Varan (35), Almanya'da geçirdiği yılların ardından memleketi Elazığ'a dönerek kendi işini kurdu. Merkeze bağlı Kıraç köyü'nde 10 dönüm arazi üzerine kurduğu hindi çiftliğinde şu an yaklaşık 500 hindilik bir sürü bulunuyor.

Yurtdışından dönüş ve yatırım tercihi

Varan, 2020 yılında gittiği Almanya'da geçirdiği dönemin ardından memlekete dönmeye karar verdi. Haber kaynaklarında kendisi hakkında "Almanya’da 4 yıl yaşayan 3 çocuk babası" ifadeleri yer aldı. Yatırım kararını ise yakın çevresinden edindiği bilgiler doğrultusunda verdi ve eski alışkanlıklarını bırakarak tarıma yöneldi.

Çiftliğin kuruluşu ve üretim

10 dönümlük alanda kurulan işletmede hindi fiyatları bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. İşletme sahibi Varan, şu an için çevre illere düzenli gönderim yapamadıklarını, talep ve ilgi olursa seneye üretimi artırmayı planladıklarını belirtti.

Murat Varan çiftlik sürecini şu sözlerle aktardı: 'Yurtdışında 4 buçuk sene kadım. Orayı beğendik güzel fakat memleketimiz gibi değil. Yatırımımızı buraya yaptık. Ondan dolayı da temelli olarak dönüş sağladık. Bütün iş hayatımızı buraya odaklanmış şekilde devam ettiriyoruz. Hindi satışlarımız devam ediyor. Talep ve ilgi olursa seneye de bu işe devam edeceğiz. Hindi çiftliği hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Sıfırdan başladık. Bir işi severek yaptığın zaman inanılmaz derecede o işten kazanç sağlıyorsun. Biz işimizi severek yaptık. Çok şükür fazla bir zayiat vermeden hindileri yetiştirdik meyvesini de yemeye başlayacağız inşallah. Nasip olursa seneye daha çok sayıyı arttırarak halkımıza sunmayı planlıyorum. Elazığ’da yılbaşından dolayı hindiye talep olmadı. Ortalama 500 tane hindimiz var. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. Fiyatlar bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Çevre illere yeni olduğumuz için pek gönderim yapamıyoruz. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda düşünüyoruz.'

İşletme, şimdilik lokal pazara hizmet verirken, önümüzdeki dönemde kapasite ve lojistik imkanları geliştirilmesi halinde bölgeye açılmayı hedefliyor.

Yurtdışından dönüp, memleketine çiftlik kurdu