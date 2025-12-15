DOLAR
Elazığ'da İlginç Yardım: Arızalı TOFAŞ'ı Bagajdaki 2 Kişi İple Çekti

Merkez Sanayi Mahallesi'nde arızalanan TOFAŞ Doğan, öndeki aracın bagajına oturan iki kişi tarafından iple çekildi; anlar cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:43
Olayın Detayları

Elazığ'ın merkez Sanayi Mahallesi'nde, arızalanan bir araç nedeniyle ender görülen bir yardım yöntemi sergilendi. Edinilen bilgilere göre, TOFAŞ Doğan marka araç yol kenarında arızalandı.

Aracın sahibi yardım isterken, arkadaşları farklı bir çözüm uyguladı. Öndeki aracın bagaj kapağını açarak oturan iki kişi, bir iple arızalı TOFAŞ’ı çekmeye başladı. Bu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Olayı görenler, bu yöntemin hem kişileri hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığını belirtti. Görüntüler sosyal medyada ve anlık paylaşımlarda dolaşıma girdi.

Güvenlik Uyarısı

Yetkililer, böyle durumlarda profesyonel yol yardım ekiplerinin çağrılmasını ve güvenli olmayan uygulamalardan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Olayda yer alan kişiler ve araçta bulunanların herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

