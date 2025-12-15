Elazığ'da İlginç Yardım: Arızalı TOFAŞ'ı Bagajdaki 2 Kişi İple Çekti

Olayın Detayları

Elazığ'ın merkez Sanayi Mahallesi'nde, arızalanan bir araç nedeniyle ender görülen bir yardım yöntemi sergilendi. Edinilen bilgilere göre, TOFAŞ Doğan marka araç yol kenarında arızalandı.

Aracın sahibi yardım isterken, arkadaşları farklı bir çözüm uyguladı. Öndeki aracın bagaj kapağını açarak oturan iki kişi, bir iple arızalı TOFAŞ’ı çekmeye başladı. Bu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Olayı görenler, bu yöntemin hem kişileri hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığını belirtti. Görüntüler sosyal medyada ve anlık paylaşımlarda dolaşıma girdi.

Güvenlik Uyarısı

Yetkililer, böyle durumlarda profesyonel yol yardım ekiplerinin çağrılmasını ve güvenli olmayan uygulamalardan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Olayda yer alan kişiler ve araçta bulunanların herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

ELAZIĞ’DA BİR ARACIN BAGAJ KISMINI OTURAN 2 KİŞİ ARIZALANAN TOFAŞ DOĞANI İPLE ÇEKTİ