Elazığ'da İlk Kar: İl Özel İdaresi Karla Mücadele Sezonunu Başlattı

Elazığ'da İl Özel İdaresi Karla Mücadele Sezonunu Başlattı

Yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu

Elazığ'da yüksek kesimlerde görülen mevsimin ilk karı ile birlikte İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını başlattı.

Sezonun ilk müdahalesi, Baskil ilçesine bağlı Hacımustafa köyünde gerçekleştirildi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ekipler hızla harekete geçti ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol temizleme çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışıyla birlikte özel idare sorumluluk sahası içinde tüm ekip ve araçların hazır bekletildiğini bildirdi.

Karla mücadele çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

