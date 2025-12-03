Elazığ'da İlk Kar: İl Özel İdaresi Karla Mücadele Sezonunu Başlattı

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı; İl Özel İdaresi, Baskil'e bağlı Hacımustafa köyünde karla mücadeleye başladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:11
Elazığ'da İlk Kar: İl Özel İdaresi Karla Mücadele Sezonunu Başlattı

Elazığ'da İl Özel İdaresi Karla Mücadele Sezonunu Başlattı

Yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu

Elazığ'da yüksek kesimlerde görülen mevsimin ilk karı ile birlikte İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını başlattı.

Sezonun ilk müdahalesi, Baskil ilçesine bağlı Hacımustafa köyünde gerçekleştirildi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ekipler hızla harekete geçti ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol temizleme çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışıyla birlikte özel idare sorumluluk sahası içinde tüm ekip ve araçların hazır bekletildiğini bildirdi.

Karla mücadele çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

ELAZIĞ’DA YÜKSEK KESİMLERİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞARKEN, İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE SEZONUNU...

ELAZIĞ’DA YÜKSEK KESİMLERİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞARKEN, İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE SEZONUNU BAŞLATTI

ELAZIĞ’DA YÜKSEK KESİMLERİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞARKEN, İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE SEZONUNU...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
2
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
3
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
4
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Müteahhit Mehmet Kaya'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde