Elazığ'da Kadın Tartıştığı Kişinin Otomobiline Saldırdı

Olayın Ayrıntıları

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre kadın, önce tekme atarak otomobilin aynısını kırdı, ardından araç kapılarını ve camlarını yumrukladı.

Olayın devamında araçtan inen kişi ile kadın arasında sözlü tartışma ve tehdit iddiaları yaşandı. Tartışmanın ardından şahıs araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Tüm olay anbean çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi. Kayıtlarda saldırı anı ve taraflar arasındaki gerilim görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve tarafların ifadelerine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

