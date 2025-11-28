Elazığ'da Kadın Tartıştığı Kişinin Otomobiline Saldırdı

Elazığ Çaydaçıra Mahallesi'nde bir kadın, tartıştığı kişinin otomobilinin aynasını kırdı, kapı ve camlarını yumrukladı; olay cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 22:23
Elazığ'da Kadın Tartıştığı Kişinin Otomobiline Saldırdı

Elazığ'da Kadın Tartıştığı Kişinin Otomobiline Saldırdı

Olayın Ayrıntıları

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kişinin otomobiline saldırdı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre kadın, önce tekme atarak otomobilin aynısını kırdı, ardından araç kapılarını ve camlarını yumrukladı.

Olayın devamında araçtan inen kişi ile kadın arasında sözlü tartışma ve tehdit iddiaları yaşandı. Tartışmanın ardından şahıs araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Tüm olay anbean çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi. Kayıtlarda saldırı anı ve taraflar arasındaki gerilim görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve tarafların ifadelerine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

ELAZIĞDA KADIN ARACA SALDIRDI

ELAZIĞDA KADIN ARACA SALDIRDI

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gebele'de Ermenistan-Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonları 12. Toplantısı
2
Bingöl'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor: 21-28 Kasım'da 18 Aranan, 17 Şüpheli Yakalandı
3
Malatya'da Yağma, Tefecilik ve Kumar Operasyonu: 15 Tutuklama
4
Alaşehir'de Ev Yangını Komşuların Müdahalesiyle Büyümeden Söndürüldü
5
Manisa Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Gözaltı, 5 Tutuklama
6
Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
7
Kefken Açıklarında Yangın: 25 Personel Tahliye Edildi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?