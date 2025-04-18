Elazığ'da Kaybolan 65 Yaşındaki Suat Dal Bulundu

Elazığ'ın Sugözü Mahallesi'nde 65 yaşındaki Suat Dal, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu. Önceki gün yapılan arama çalışmaları sonucunda Dal, bulunduktan sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arama Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Dal’ın bulunması için jandarma, AFAD ve 20 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri arama faaliyeti yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde Suat Dal, Sugözü Mahallesi kırsalındaki çalılıklar arasında bulundu.

Sağlık Durumu İyi

Bölgeye çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından Dal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle muhtarı Seda Gündoğan, Dal'ın bulunması için herkesin seferber olduğunu söyledi. Gündoğan, "Bahçesine giden bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler bulmuş. 2 gündür jandarma, AFAD ve gönüllüler arıyordu. Bugün tam umudumuzu kestiğimiz anda Suat amca hepimize umut oldu. Sağlığı çok iyi. Şu an tedbir amaçlı hastanedeyiz. Muayenesi bittikten sonra taburcu olacak," şeklinde konuştu.

Olayın Detayları

Suat Dal, yalnız yaşadığı evinde önceki gün baygınlık geçirdikten sonra komşuları tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Acil serviste kendine geldikten sonra hastaneden ayrılan Dal’ın eve dönmediğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, Dal’ın en son görüldüğü kırsal Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışmaları başlatmıştı.

Elazığ’da kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal'ın bulunması için havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

Elazığ’da kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal'ın bulunması için havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.