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Elazığ'da Keban Barajı'nda Kaybolan Genç için Arama Çalışmaları Başladı

Elazığ'da Keban Barajı'nda kaybolan 19 yaşındaki F.S.K. için arama faaliyetleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:22
Elazığ'da Keban Barajı'nda Kaybolan Genç için Arama Çalışmaları Başladı

Elazığ'da Genç İçin Hızla Müdahale Edildi

Elazığ ilinde yer alan Keban Baraj Gölü'nde kaybolan bir genç için arama çalışmaları hızla başlatıldı. 19 yaşındaki F.S.K., merkeze bağlı Kurtdere köyü Ekinli mezrasında, bahçe sulamasında kullandıkları dalgıç pompasında meydana gelen bir arızayı gidermek adına ailesiyle birlikte baraj gölüne gitti.

Olayın Gelişimi

Arızanın çözülmesinin ardından genç, suya girip yüzmeye başladı. Ancak bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine, resmi kurumlar anında harekete geçti. AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ekipler, F.S.K.'nın bulunması için hem su üstünde hem de su altında kapsamlı bir arama çalışması yürütmeye başladı. Arama çalışmalarının nasıl ilerleyeceği ise merakla bekleniyor.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD...

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD...

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD...

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD...

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD...

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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