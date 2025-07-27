Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

Elazığ'da Yangın Alarmı: Ekipler Seferber Oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Dikmen köyü kırsalında meydana gelen örtü yangınına müdahale ediliyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk ve ağaçlık alanda başladı.

Rüzgarın Etkisiyle Yayılıyor

Alevlerin, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor. Yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak, arazinin dağlık olması nedeniyle müdahale çalışmalarında zorluklar yaşanıyor.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları, ekiplerin yoğun çabalarıyla devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.