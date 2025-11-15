Elazığ'da Kış Lastiği İçin Son Gün: Lastikçilerde Yoğunluk

Çelik Oto Lastik'te yoğun randevu trafiği

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Elazığ'da lastikçilerde son saat yoğunluğu yaşandı. Sürücüler uzun kuyruklara rağmen işlemlerini tamamlayarak güvenli sürüş için kış lastiğine geçti. Denetimlerde kış lastiği takmayan ticari araçlara bu yıl 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kentte yoğunluğun en fazla yaşandığı noktalardan biri olan Çelik Oto Lastikte hem işletme sahibi hem de sürücüler uygulamayı değerlendirdi.

Mustafa Çelik son gün yoğunluğunu ve uyarılarını şu sözlerle aktardı: "Bugün ticari araçlar için son gün olduğu için yoğunluklarımız başladı. Ticari araçların lastiklerini bir an önce değiştirmesini öneriyoruz. Güvenli sürüş yapmak istiyorsanız kış lastiklerini taktırmanız lazım. Yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği takılır. Ayrıca, 7/24 yol yardım hizmetimiz var. Antifriz, cam suyu, araç temizlik ürünleri gibi birçok alanda sürücülere destek veriyoruz. Kışın yaz lastikleri sertleşir, özelliğini kaybeder. Bu yüzden sürücüler mutlaka lastiklerini değiştirmeli"

Sürücüler de yoğunluğun farkında olduklarını belirtti. Lastiğini değiştirmek için işletmeye gelen Ergün Arsan şunları söyledi: "Bugün, lastiklerin değişme günü. Hususi araç sahibiyim. Ben de çevreme duyarlı olmak ve kimseye zarar vermemek için lastiklerimi değiştiriyorum. Herkesi bu konuda uyarıyorum. Sabah 8’den beri bekliyorum. Yoğunluk var ama sonunda sıra bana geldi ve lastiklerimi değiştirdim"

Uğurcan Çelik ise işlemlerin sürdüğünü ve son gün uyarısında bulundu: "Lastik satışlarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi bugün 15 Kasım ve ticari araçların kışlık lastiklerini taktırmak için son gün. Şasi araçlarda da ciddi bir yoğunluk var. Lütfen işlemlerinizi son güne bırakmayın. Hem güvenliğiniz hem de yol tutuşu için kış lastiklerinizi mutlaka taktırın. Herkesi bekliyoruz"

