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Elazığ'da Kısa Sürede Kontrol Altına Alınan Örtü Yangını

Elazığ'ın Maden ilçesindeki örtü yangını, hızlı müdahale ile söndürüldü. Bir ev zarar gördü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 00:06
Elazığ'da Kısa Sürede Kontrol Altına Alınan Örtü Yangını

Elazığ'da Kısa Sürede Kontrol Altına Alınan Örtü Yangını

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Sağrılı köyü Zafran mezrası kırsalında çıkan örtü yangını, henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçlık ve otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, bölge halkını tedirgin etti.

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri anında bölgeye sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangında bir köy evi hasar gördü.

Yangın bölgesine giden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yapılan müdahale hakkında bilgi vererek, "Yangına 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personelle müdahale ettik. Şükürler olsun, can kaybımız yok ve başka bir zarar söz konusu değil" dedi. Hatipoğlu, yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.

Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam etmektedir. Yangın sonrası çevre halkı rahat bir nefes alırken, hasarın en aza indirilmesi için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

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