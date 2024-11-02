Elazığ'da Mahsur Kalan Avcı, Dron Yardımıyla Kurtarıldı

Elazığ'da Dron ile Kurtarma Operasyonu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, dağlık bir alanda mahsur kalan bir avcı, modern teknolojinin desteğiyle kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Köklüce köyünde sabah saatlerinde ava gitmekte olan M.G, sık ağaçlar arasında kayboldu ve mahsur kaldı. M.G, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arama Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

Mahsur kalan avcının yardım talebi üzerine bölgeye Jandarma, AFAD ve Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Dron ile Yer Tespiti

Ekipler, dron aracılığıyla olay yerinin tespiti gerçekleştirdi. Drondan elde edilen bilgiler sayesinde M.G, bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Günümüzde Teknoloji ile Güvenlik

Bu olay, dron teknolojisinin acil durumlarda ne denli faydalı olabileceğini bir kez daha gösterdi. Arama kurtarma çalışmalarında dron kullanımı, hızlı ve etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor.