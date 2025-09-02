Elazığ'da minibüsün çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Elazığ'da minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Nailbey Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, 2,5 yaşındaki Ekrem A.'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ekrem A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tedbir ve İşlemler

Küçük çocuğun cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.