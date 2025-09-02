DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.668,29 -1,55%
BITCOIN
4.551.223,55 -1,7%

Elazığ'da minibüsün çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Nailbey Mahallesi'nde minibüsün çarptığı 2,5 yaşındaki Ekrem A. olay yerinde yaşamını yitirdi; cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:43
Elazığ'da minibüsün çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Elazığ'da minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Nailbey Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, 2,5 yaşındaki Ekrem A.'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ekrem A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tedbir ve İşlemler

Küçük çocuğun cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
3
Bayburt'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı
4
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
6
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
7
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter