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Elazığ'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Avukat Gözaltında

Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 avukat dahil 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:04
Elazığ'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Avukat Gözaltında

Elazığ'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Elazığ merkezli olarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonu, 6 ilin iş birliğindeki etkili bir şekilde düzenlendi. Operasyon kapsamında, 4'ü avukat olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir çalışma sonucunda sosyal medya platformları üzerinden mağdur kişilerle iletişime geçen dolandırıcıların tespit edildiği belirtildi. Bu kişiler, kendilerini farklı avukat isimleriyle tanıtarak, "icra takibi, Anayasa Mahkemesi başvurusu ve tazminat davası" gibi hukuki yardım vaatleri ile yüksek miktarda harç parası ve dava ücreti talep ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, kaybedilmiş davaları kazandırma vaadiyle mağdurları dolandırdığı ve yaklaşık 417 milyon lira işlem hacmi oluşturduğu bildirildi.

Operasyonun Uygulanması

İl Jandarma Komutanlığı ve Keban İlçe Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ, Mersin, Gaziantep, İzmir, Çorum ve Mardin gibi illerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda, 9 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her ne kadar mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olsa da, operasyon halkın güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4'ü avukat 7 şüpheli...

Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4'ü avukat 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 9 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.

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Elazığ'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Avukat Gözaltında

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