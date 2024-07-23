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Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karakoçan'da çıkan yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. 30 hektar alan etkilendi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:58
Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ Karakoçan'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan ormanlık alan, çıkan yangın sonucu tehlike altına girdi, ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmiş Değil

Okçular Köyü mevkisinde, özellikle meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın hemen ardından, ilgili ekipler hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Müdahale Ekipleri Zamanla Yarıştı

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri bölgeye ulaştı. Yangın söndürme çalışmalarında, 2 greyder, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 33 personel ile 3 itfaiye aracı görev aldı.

Etkilenen Alan ve Soğutma Çalışmaları

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, toplamda 30 hektar ormanlık ve otluk alanın zarar gördüğü belirlendi. Şu an itibarıyla, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 30 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 30 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 30 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

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