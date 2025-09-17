Elazığ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolunun Akçakiraz beldesi mevkisinde, bir otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil ile 23 AFA 725 plakalı motosikletin karıştığı kaza sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.