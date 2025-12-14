Elazığ'da Otomobilin Tavanında Sebze Kasaları Trafiği Tehlikeye Attı

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ kent merkezinde bir otomobil sürücüsü, aracının tavanına üst üste koyduğu sebze ve meyve kasaları ile trafikte ilerledi.

Sürücünün yüklemeyi standartların üzerinde yaparak trafik kurallarını ihlal ettiği ve bu davranışın trafikte tehlike oluşturduğu görüntülere yansıdı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; kimseye aldırış etmeden ilerleyen sürücü, çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü.

ELAZIĞ’DA TRAFİKTE İLERLEYEN SÜRÜCÜ TEHLİKEYE ALDIRMADAN SEBZE VE MEYVE KASALARINI ÜST ÜSTE KOYARAK SEYİR ETTİ. O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI