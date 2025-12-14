DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.806.127,88 1,03%

Elazığ'da Otomobilin Tavanında Sebze Kasaları Trafiği Tehlikeye Attı

Elazığ'da bir sürücü aracının tavanına üst üste koyduğu sebze ve meyve kasalarıyla trafikte ilerledi; o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:34
Elazığ'da Otomobilin Tavanında Sebze Kasaları Trafiği Tehlikeye Attı

Elazığ'da Otomobilin Tavanında Sebze Kasaları Trafiği Tehlikeye Attı

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ kent merkezinde bir otomobil sürücüsü, aracının tavanına üst üste koyduğu sebze ve meyve kasaları ile trafikte ilerledi.

Sürücünün yüklemeyi standartların üzerinde yaparak trafik kurallarını ihlal ettiği ve bu davranışın trafikte tehlike oluşturduğu görüntülere yansıdı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; kimseye aldırış etmeden ilerleyen sürücü, çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü.

ELAZIĞ’DA TRAFİKTE İLERLEYEN SÜRÜCÜ TEHLİKEYE ALDIRMADAN SEBZE VE MEYVE KASALARINI ÜST ÜSTE...

ELAZIĞ’DA TRAFİKTE İLERLEYEN SÜRÜCÜ TEHLİKEYE ALDIRMADAN SEBZE VE MEYVE KASALARINI ÜST ÜSTE KOYARAK SEYİR ETTİ. O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasan Ali Kayabaşı, Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Seçildi
2
Edirne Meriç'te İş Adamı Nurullah Karaman'ın Usulsüz Gözaltı İddiası
3
Siirt’te Doğaseverler 14 Aralık’ta Botan Vadisi’nde Suya Girdi
4
Ardahan’da Emniyete 20 Yeni Araç Törenle Hizmete Girdi
5
Sarıyer’de Metruk Binada Yangın: Gökyüzünü Duman Kapladı
6
Bayburt ve Gümüşhane'ye Tarım Yatırımı: Yelpınar Göleti ve Ünlüpınar Barajı
7
Eskişehir’de 10 Gün Haber Alınamayan 74 Yaşındaki Sebahattin K. Evinde Ölü Bulundu

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama