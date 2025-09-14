Elazığ'da otoparka pompalı tüfekle ateş: 1 kişi yaralandı

Elazığ İcadiye Mahallesi'ndeki otoparkta pompalı tüfekle ateş açıldı, otopark çalışanı İ.Ç. saçmalarla yaralandı; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 12:35
Olayın ayrıntıları

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir otoparka gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfek ile ateş açtı.

Olay sırasında saçmaların isabet etmesi sonucu otoparkta çalışanlardan İ.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri, yaralıya müdahale etti. Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

