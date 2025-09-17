Elazığ'da Panelvanın Çarptığı 8 Yaşındaki İdris M. Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Aşağı Demirtaş mevkiinde panelvanın çarptığı 8 yaşındaki İdris M., kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 00:12
Aşağı Demirtaş mevkiinde meydana gelen kaza

Elazığ'da, panelvanın çarptığı 8 yaşındaki İdris M. yaşamını yitirdi.

B.Ş. idaresindeki 44 ACF 582 plakalı panelvan, Elazığ-Malatya kara yolu Aşağı Demirtaş mevkisinde ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki İdris M.'ye çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

