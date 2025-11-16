Elazığ'da Pikap Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Elazığ-Malatya karayolunda Karaali mevkiinde plakası öğrenilemeyen pikap şarampole uçtu; olayda 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:44
Elazığ'da Pikap Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Elazığ'da Pikap Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve plakası öğrenilemeyen bir pikap şarampole uçtu.

Olayda 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve İnceleme

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ PİKAP, ŞARAMPOLE UÇTU. KAZADA 2 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ PİKAP, ŞARAMPOLE UÇTU. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ PİKAP, ŞARAMPOLE UÇTU. KAZADA 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?