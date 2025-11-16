Elazığ'da Pikap Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
Kaza Detayları
Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve plakası öğrenilemeyen bir pikap şarampole uçtu.
Olayda 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve İnceleme
Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
