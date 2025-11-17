Elazığ’da Şerifoğulları: İçme suyu hattı çalışmaları yüzde 99’a ulaştı

Meclis toplantısında boru gösterisi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kasım ayı Meclis oturumunda eski ve yeni içme suyu borularını salona getirterek aradaki farkı TBMM üyelerine ve meclis üyelerine gösterdi. Başkan Şerifoğulları, konuşmasında önceliklerinin içme suyu hatlarının yenilenmesi ve kayıp-kaçağın ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının bilançosu

Şerifoğulları, görev süreleri boyunca fiziki yatırımlar, sosyal belediyecilik ve kültürel projelerde yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti: "Geçtiğimiz bahar aylarından itibaren hava şartlarının normalleşmesiyle birlikte şehrimizde asfalt seferberliği başlattık."

Başkan, 2025 yılında yapılan çalışmalarla ilgili olarak şunları aktardı: toplam 1 milyon 670 bin metrekare asfalt serimi, 174 bin metrekare sathi kaplama ve 65 bin metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirildiğini; yeni imar yollarıyla ulaşım akslarının güçlendirildiğini söyledi.

İçme suyu ve yağmur suyu hatları

Konuşmasında altyapı yatırılarının önemine dikkat çeken Şerifoğulları, içme suyu çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı: "Önceliğimiz içme suyu hatlarının yenilenmesi ve kayıp-kaçağın ortadan kaldırılmasıydı. Bugün geldiğimiz noktada içme suyu hattı döşeme çalışmalarımız yüzde 99 seviyesine ulaşmış, tüm hatlara su verilmiştir. Evsel bağlantılarımızı da yıl sonu itibarıyla tamamlayarak bu süreci sonuçlandıracağız."

Ayrıca yağmur suyu hattı çalışmalarına da değinerek, "Bizden önceki dönemlerde toplam 65 kilometre yağmur suyu hattı bulunuyordu. Bizim dönemimizde en küçük çapı 600’lük olan toplam 25 kilometre yeni yağmur suyu hattı döşendi" dedi.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi çalışmalarının da önemli ölçüde tamamlandığını belirten Şerifoğulları, tesisin yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

Bütçe rakamları

Belediyenin mali performansını değerlendiren Başkan, 2024 mali yılı bütçe ve gerçekleşme rakamlarını aktardı: 2024 yılı gelir bütçesi 4 milyar 577 milyon TL hedeflenmiş, 4 milyar 779 milyon 647 bin TL gerçekleşmiş ve yüzde 104,42 oranında gelir elde edilmiştir. 2024 yılı gider bütçesi 5 milyar 575 milyon TL öngörülmüş, 5 milyar 119 milyon 407 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 için 14 Kasım itibarıyla verilen rakamlar ise şöyle: 2025 yılı gelir bütçesi 7 milyar 497 milyon 460 bin TL hedeflenmiş; 14 Kasım itibarıyla 5 milyar 347 milyon 723 bin TL gelir elde edilmiş ve yüzde 71,32 gerçekleşme sağlanmıştır. 2025 yılı tahmini gider bütçesi 8 milyar 983 milyon 104 bin TL olarak planlanmış, 14 Kasım itibarıyla 7 milyar 350 milyon TL gerçekleşme ile yüzde 81,82 oranına ulaşılmıştır. Aynı tarihte gerçekleşen bütçenin 1 milyar 990 milyon 23 bin TL’si yatırım olarak değerlendirilmiş, yani gerçekleşen bütçenin yüzde 27,07’si yatırımlara ayrılmıştır.

Başkan, 2026 tahmini rakamlarını da paylaştı: 2026 yılı tahmini gelir bütçemiz 10 milyar 191 milyon TL, tahmini gider bütçemiz 10 milyar 876 milyon TL. Bu bütçenin, devam eden projelerin tamamlanması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesini hedeflediğini belirtti.

Sayıştay denetimleri ve açıklama

Sayıştay denetimleriyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Şerifoğulları, denetimlerin tüm belediyelerde düzenli yapılan rutin uygunluk denetimleri olduğunu vurguladı. "Raporda yer alan teknik değerlendirmeler, iyileştirme süreçlerinin doğal bir parçasıdır. Belediyemiz her zaman olduğu gibi çalışmalarını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle yürütmektedir" dedi.

Başkan, Sayıştay raporlarında Elazığ Belediyesi ile ilgili olarak "2024 yılı Sayıştay raporunda kamu zararına ilişkin yargı raporu bulunmamaktadır" ve raporda herhangi bir kamu zararı veya suç duyurusunun tespit edilmediğini ifade etti. Ayrıca, 2024 Sayıştay dış denetim genel değerlendirme raporuna dileyenlerin ulaşabileceğini belirtti.

