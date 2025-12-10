DOLAR
Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Osman Erbaş Bulvarı'nda seyir halindeki araç alev aldı; sürücü yolu kenara çekip 112'yi aradı, itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:51
Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Elazığ'da, Osman Erbaş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan araç, sürücünün soğukkanlı müdahalesiyle yol kenarına çekildi.

Sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayda yaralanma olmadığı bildirilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

