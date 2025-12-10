Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Elazığ'da, Osman Erbaş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan araç, sürücünün soğukkanlı müdahalesiyle yol kenarına çekildi.

Sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayda yaralanma olmadığı bildirilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

