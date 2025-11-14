Elazığ'da Tamirdeki Motosiklet Alev Aldı: Yanıcı Maddeyle Müdahale Eden 2 Kişi Alevlerin Arasında Kaldı

Elazığ Sanayi sitesinde tamir sırasında motosiklet alev aldı. Su yerine şişedeki yanıcı maddeyle müdahale eden 2 kişi alevlerin arasına kaldı; anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:00
Elazığ'da tamirdeki motosiklet alev aldı

Yanıcı maddeyle müdahale eden 2 kişi alevlerin arasında kaldı

Elazığ’da Sanayi sitesindeki bir tamirhanede meydana gelen olayda, tamir için getirilen motosiklet tamir edilirken alev aldı. 2 kişinin elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada motosiklet bir anda yanmaya başladı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan kişilerden biri, su yerine elindeki şişedeki yanıcı maddeyi motosikletin üzerine döktü. Yanıcı maddenin aniden parlamasıyla birlikte her iki kişi de alevlerin arasında kaldı ve hızla iş yerinden dışarı çıktı.

Olay sırasında bir kişi yangını söndürmek amacıyla battaniye attı; ancak battaniye de tutuştu. Diğer esnafların getirdiği yangın tüpü ile yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şans eseri şahıslar yara almadan olayı atlattı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, motosiklette ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili müdahale ve güvenlik kayıtları, benzer kazaların önlenmesi açısından önem taşıyor.

