Elazığ'da Tarihi Palu Kalesi'nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları Başladı

Elazığ'ın Tarihi Mirasına Yeni Katkı

Elazığ'da, tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmalarına resmen başlandı. Bu önemli girişim, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Palu Kaymakamlığı'nın katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Tüm çalışmalar Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülmekte.

İlk Kazma Vali Numan Hatipoğlu'ndan

Palu Kalesi'ndeki kazı çalışmaları, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından yapılan ilk kazmayla başladı. Vali Hatipoğlu, çalışmalara katılarak Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç'tan projeye dair detaylı bilgiler aldı.

Palu Kalesi'nin Tarihi

Konuşmasında, Elazığ'ın pek çok tarihin harmanlandığı bir bölge olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, Palu Kalesi'nin geçmişinin milattan önce 850'li yıllara kadar uzandığını belirtti. Hatipoğlu, "Yapılacak kazılar sonrası bunun daha geriye gideceğini değerlendiriyoruz. Çıkan buluntular bunu gösterecek," şeklinde ifade etti.

Turizm Potansiyeli ve Gelecek Hedefleri

Elazığ'ın turizm potansiyelinin artırılması adına bu kazı çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Valimiz, "Murat'ın bu muhteşem havzasında farklı turizm etkinliklerinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. İleride çok daha önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek," dedi.

Hatipoğlu, ayrıca Harput Kalesi, Salkaya ve Tadım köylerinde de benzer kazı çalışmalarının yapıldığını belirterek, bu tarihi mirası halkın erişimine açmayı amaçladıklarını söyledi. Bu bağlamda, Elazığlılar olarak yaşadıkları medeniyetin önemini vurgulayarak, bu tür çalışmaların sürekli destekleneceğini ifade etti.

Programa Katılan İsimler

Kazı çalışmalarının başlangıcında AK Parti Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da programda yer aldı.

Elazığ'da, tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

Elazığ'da, tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.