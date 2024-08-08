Elazığ'da Trafik Işıklarıyla İsrail Protestosu

İsrail'e Tepki Elazığ'dan Yükseldi

Elazığ'da, İsrail'in Filistin üzerindeki saldırılarına karşı kent genelinde trafik ışıklarına dikkat çekici yazılar yerleştirildi.

Trafik Işıklarında Protesto Mesajları

Elazığ Belediyesi, kaldırdığı uygulama ile yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" ifadelerini ekleyerek protesto gerçekleştirdi.

Vatandaşlar Duyarlılık Gösterdi

Vatandaşlardan Feti Tuncer, uygulamanın Gazze olayları karşısında önemli bir farkındalık yarattığını ve sesin her platformda duyurulması gerektiğini ifade etti. Tuncer, "Belediyemizin gerçekleştirdiği bu uygulamayı destekliyoruz. Daha fazla duyurulmasını istiyoruz" dedi.

Başka bir vatandaş Mehmet Tahir Altungök de, bu tür uygulamaların insanlar arasında bilinç oluşturarak olayların unutturulmaması adına etkili olduğunu vurguladı. Altungök, "Belediyemizi tebrik ediyoruz, bu önemli bir adım" diyerek destek verdi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.