Elazığ’da TSM Hizmetleri Değerlendirildi: Toplantıda Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü başkanlığında düzenlenen toplantıda Toplum Sağlığı Merkezleri'nde sunulan hizmetler değerlendirildi; kurumlar arası görüş alışverişi yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:26
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) kapsamında sunulan hizmetlerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Başkanı ve Katılımcılar

Toplantı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar başkanlığında yapıldı. Toplantıya TSM başkanları, idareciler ve ilgili birim çalışanları katıldı.

Gündem: Hizmetler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Toplantıda, Toplum Sağlığı Merkezlerinde yürütülen çalışmalar detaylı olarak ele alındı. Katılımcılar, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Değerlendirme sürecinde, merkezler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımların atılması vurgulandı.

