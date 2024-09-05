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Elazığ'da Turizm Gelir Hedefi: 60 Milyar Dolar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan, 2023'te Türkiye'nin turizm gelirinin 60 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:11
Elazığ'da Turizm Gelir Hedefi: 60 Milyar Dolar

Elazığ'da Turizm Hedefleri Belirlendi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Elazığ'da düzenlenen TRB1 Bölgesi Turizm ve Sağlık Turizmi Buluşması etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

2023 Turizm Geliri Hedefi

Alparslan, yaptığı konuşmada, "2019 yılında 37 milyar dolar olan turizm gelirimizin bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu rakamı 55 milyar doları geçerek başarıyla kapatmıştık. Bu, ülkemiz için son derece önemli ve büyük bir başarıdır," dedi.

Turizmde Stratejik Gelişmeler

Ülkenin son yıllarda turizm alanında kaydettiği gelişmelere dikkat çeken Alparslan, "Üç yıl içerisinde Türkiye, turizmin tanıtımını en etkili şekilde yapan ülkeler arasında yer aldı. Bu sayede salgın süresinde dünya genelinde turizmde en az daralan ülkelerden biri olduk," diye belirtti.

Gelecek Hedefleri

Alparslan, Türkiye'nin turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "Kısa vadede turizm gelirini 60 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Sağlık turizmi de bu süreçte oldukça kritik bir rol oynayacak," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Kimler Yer Aldı?

Etkinlikte Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve birçok kurum müdürü, turizmciler ile sağlık çalışanları da katıldı.

Elazığ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (ortada),TRB1 bölgesi Turizm ve...

Elazığ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (ortada),TRB1 bölgesi Turizm ve Sağlık Turizmi Buluşması Destinasyon çalıştayına katıldı.

Elazığ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (ortada),TRB1 bölgesi Turizm ve...

Elazığ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (ortada),TRB1 bölgesi Turizm ve Sağlık Turizmi Buluşması Destinasyon çalıştayına katıldı.

Elazığ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (ortada),TRB1 bölgesi Turizm ve...

Elazığ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan (ortada),TRB1 bölgesi Turizm ve Sağlık Turizmi Buluşması Destinasyon çalıştayına katıldı.

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