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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:13
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımını önlemek üzere sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 kilo 224 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram esrar, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 95 fişek, 3 pompalı tüfek, 7 kartuş ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 780 lira ele geçirildi.

Adli Süreç ve Sonuçlar

Gözaltındaki şüphelilerden 4'ü hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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