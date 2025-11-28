Elazığ'da Yapıştırıcı Sprey Alev Aldı: Yüzü Alevlerin Arasında Kaldı

Elazığ'da oto elektrik dükkanında çalışan kişinin elindeki yapıştırıcı sprey, çakmakla alev alarak yüzünü sardı; o anlar kameralara yansıdı.

Oto elektrik dükkanında tehlikeli anlar

Elazığ'da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen olayda, çalışanın elinde bulunan yapıştırıcı sprey, kabloyu eritmek için çaktığı çakmak nedeniyle bir anda alev aldı.

Yüzü kısa süreliğine alevlerin arasında kalan çalışan, panikle sprey kutusunu yere attı. Kısa bir şokun ardından kendine gelen işçi, yerde yanan kutuyu alıp dışarı attı.

Yaşanan tehlikeli anlar, iş yerindeki kameralar tarafından kayda alındı ve görüntülere yansıdı.

Elazığ merkezli bu olay, iş yerlerinde yanıcı maddelere karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

