Elazığ'da Yaralı Kaya Kartalı Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Elazığ'da, Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yaralı bir kaya kartalı buldu. Gümüşbağlar köyü yolunda tespit edilen yaralı kartal, ekipler tarafından hemen tedavi edilmek üzere Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Jandarma, yaralı kartalın bakımını üstlenerek, hayvanın sağlık durumunun düzelmesini umuyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra kaya kartalının doğaya salınması planlanıyor.

Elazığ'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaya kartalı, tedavi altına alındı.