Elazığ'da Yoğun Sis Çatalçeşme Mahallesini Görünmez Kıldı

Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yüksek kesimlerde görüşü 5 metreye düşürerek Çatalçeşme Mahallesi'ni adeta kaybettirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:53
Yüksek kesimlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar indi

Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Yoğun sis nedeniyle Çatalçeşme Mahallesi adeta kayboldu. Binalar, oyun parkları ve kamelyalar sisten görünmezken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yüksek kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

