Elazığ'da Yoğun Sis Çatalçeşme Mahallesini Görünmez Kıldı

Yüksek kesimlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar indi

Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Yoğun sis nedeniyle Çatalçeşme Mahallesi adeta kayboldu. Binalar, oyun parkları ve kamelyalar sisten görünmezken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yüksek kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

ELAZIĞ’DA YOĞUN SİS, BİR MAHALLE ADETA KAYBOLDU