Elazığ'da Yol Yenileme: Şahin Şerifoğulları Kültür Mahallesi'nde Sahada

Başkan Şahin Şerifoğulları, Kültür Mahallesi'ndeki altyapı sonrası yol yenileme çalışmalarını muhtar ve birimlerle yerinde inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:46
Altyapı tamamlandı, üstyapı çalışmaları hız kazandı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kültür Mahallesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan üstyapı düzenlemelerini takip eden Başkan Şerifoğulları'na Kültür Mahallesi Muhtarı Murat Biter ve birim müdürleri eşlik etti. Çalışmalar hakkında birimlerden detaylı bilgiler alındı.

Başkan Şerifoğulları, incelemelerin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi ve not aldı. Yapılan üstyapı düzenlemeleriyle mahalle sakinlerinin ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Mahallede sürdürülen yol yenileme çalışmalarının, planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Aziz şehrimiz Elazığ’ımız ve kıymetli hemşehrilerimiz için tüm birimlerimizle sahadayız, yoğun mesaimizi sürdürüyoruz

Elazığ Belediye Başkanı'nın açıklamasında, kentin dört bir yanında altyapı ve üstyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

