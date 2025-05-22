Elazığ'da Yük Treni Kazası: 5 Vagon Raydan Çıktı
Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana gelen kaza, yük treninin raydan çıkan 5 vagonu ile gündeme damgasını vurdu. Bakır cevheri taşıyan trenin, Ziyarettepe mevkisinde gerçekleşen olayda 2 vagon şarampole devrildi.
Kaza neticesinde, Maden-Ergani tren yolu ulaşıma kapandı. Demiryolu hattının yeniden açılması için yetkililer tarafından çalışmalar sürdürülüyor.
Elazığ'ın Maden ilçesinde, yük treninin raydan çıkan 5 vagonundan 2'si şarampole devrildi.
Elazığ'ın Maden ilçesinde, yük treninin raydan çıkan 5 vagonundan 2'si şarampole devrildi.