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Elazığ'da Yük Treni Kazası: 5 Vagon Raydan Çıktı

Elazığ'da yük treninin 5 vagonundan 2'si raydan çıkarak şarampole devrildi. Maden-Ergani hattı ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 18:19
Elazığ'da Yük Treni Kazası: 5 Vagon Raydan Çıktı

Elazığ'da Yük Treni Kazası: 5 Vagon Raydan Çıktı

Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana gelen kaza, yük treninin raydan çıkan 5 vagonu ile gündeme damgasını vurdu. Bakır cevheri taşıyan trenin, Ziyarettepe mevkisinde gerçekleşen olayda 2 vagon şarampole devrildi.

Kaza neticesinde, Maden-Ergani tren yolu ulaşıma kapandı. Demiryolu hattının yeniden açılması için yetkililer tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Elazığ'ın Maden ilçesinde, yük treninin raydan çıkan 5 vagonundan 2'si şarampole devrildi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde, yük treninin raydan çıkan 5 vagonundan 2'si şarampole devrildi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde, yük treninin raydan çıkan 5 vagonundan 2'si şarampole devrildi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde, yük treninin raydan çıkan 5 vagonundan 2'si şarampole devrildi.

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