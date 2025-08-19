Elazığ'da zincirleme kaza: 5 otomobil çarpıştı, 3 yaralı

Olayın Detayları

Elazığ'da Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobil birbirine girdi.

Sürücülerin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DM 833, 23 AFF 402 plakalı otomobiller ile SNI7 RDU yabancı plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sürücüler arasında yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.