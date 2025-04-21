Elazığ'daki Kutsal Ocakların Restorasyonu Tamamlandı!

Elazığ'da Kutsal Ocakların Restorasyonu Tamamlandı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım köyünde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan iki kutsal ocağın restore edildiğini duyurdu.

Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tadım Kalesi ve Höyüğünde 2024 yılında gerçekleştirilen kazılarda bulunan kutsal ocakların restorasyonunun tamamlandığını belirtti.

Vali Hatipoğlu, "M.Ö. 4000-3200 yıllarına tarihlenen bu ocaklar üzerlerindeki stilize insan ve boğa figürleriyle dikkati çekiyor. Bu figürler, erken toplumlarda ailenin kutsallığını ve ritüellerdeki yerini simgeliyor." ifadelerini kullandı.

Bu önemli kazılar, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzman ekiplerince yürütüldü. Uzmanların aktardığı bilgilere göre, bu kutsal ocaklar sadece mimari yönleriyle değil, aynı zamanda dönemin inanç sistemine ışık tutan unsurlar olarak da önem taşıyor.

Restorasyonu tamamlanan kutsal ocakların, Elazığ'daki Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileneceği bilgisi verildi. Vali Hatipoğlu, bu önemli çalışmaya katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım köyündeki "Tadım Kalesi ve Höyüğü"nde 2024 yılında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan iki kutsal ocağın restore edildiğini bildirdi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım köyündeki "Tadım Kalesi ve Höyüğü"nde 2024 yılında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan iki kutsal ocağın restore edildiğini bildirdi.