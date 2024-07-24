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Elazığ'daki Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki otluk alanda başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 21:39
Elazığ'daki Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyünde, otluk alanda meydana gelen yangın başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki Yeniköy, Bahçecik, Demirtepe ve Gözerek köylerine doğru hızla yayıldı.

İtfaiye ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Yangının büyümesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının kontrol altına alınması için hızlı bir müdahalede bulundu.

Yangın Sonrası Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Yangının söndürülmesi ile birlikte, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

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