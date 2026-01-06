Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 2025'te 2 milyon 810 bin hastaya hizmet verdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 2025 yılında 2 milyon 810 bin hastayı tedavi etti. Açıldığı tarihten bu yana toplam hasta sayısı ise 14 milyon 531 bin olarak kaydedildi.

Hizmete açılış, kapasite ve teknoloji

Sağlık Bakanlığı’nca hizmete açılan ve şehir hastanelerinin altıncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi; deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknoloji cihazlarla dünya standartlarında hizmet veriyor. Bin 85 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor.

Bölgesel dayanışma ve sağlık turizmi

Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi, pandemi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sırasında Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve çevre illerden hasta kabul ederek bölgenin yükünü sırtladı. Hastane, kente ve bölgeye sağlık turizmi açısından da önemli katkılar sağladı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaya'nın açıklaması

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin 2018 yılında hizmete açıldığını belirten Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaya, "Açıldığı yıldan bu yana sadece ilimizi değil bölgemizi de sağlık hizmeti sunmaktadır. Pandemi, 2020 Elazığ depremi ve 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler gibi birçok afet ve salgın hastalık durumlarında ilimiz bölgemizde sağlık alanında önemli bir noktada yer aldı. Kurulduğu günden bugüne yaklaşık 14 milyon 531 bin hastaya hizmet sunuldu. 2025 yılı içerisinde de yatarak ve ayaktan toplamda 2 milyon 810 bin hastaya hizmet verdik. Bunlardan 64 bin 536’sı yatarak tedavi edildi. Yine 2025 yılı içerisinde 2 bin 747’si bizim A grubu olarak nitelendirdiğimiz özellikli ameliyatlar olmak üzere toplam 108 bin ameliyat gerçekleştirildi. Bizden önceki yönetimlerin hastanemize kazandırdığı hizmetleri sürdürmek ve daha ileri taşımak amacındayız. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan 3’üncü MR cihazımızla birlikte bir hafta gibi kısa bir sürede MR çekimlerini yapabiliyoruz. İhtiyaca binaen 10 olan ultrason cihazımızı 14’e, 4 olan röntgen cihazımızı da 6’ya çıkardık. Bu sayede bu tetkikler içinde hastaların bekleme süreleri kısaldı. 2025 yılı içerisinde poliklinik sayımızı 170’ten 185’e çıkarttık. Bu sayede hastaların hekime daha rahat ulaşmalarını hedefledik. Ayrıca kulak, burun ve boğaz, göz ve dermatoloji gibi branşlarda mesai sonrasında polikliniklerimizde hizmet vermeye devam etmektedir. Geçtiğimiz ay içerisinde periton diyalizi ünitemizi hizmete açtık. Bir diğer özellikli birim olan İyotlu Tedavi Merkezinin açılması için ise çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra İyotlu Tedavi Merkezimizi de hizmete açmış olmayı hedefliyoruz. Bu birimi de hizmete açtıktan sonra ilimiz için önemli bir kazanım olacak. Çünkü şu an ilimizde İyotlu Tedavi Merkezi bulunmamaktadır. Bizler tüm yönetim kadromuz ve çalışanlarımızla birlikte sağlık altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

