Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 2025 Hizmetleri Değerlendirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 2025 hizmetlerini, sorunları ve 2026 planlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:46
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 2025 yılında sunulan hizmetlerin ele alındığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlık etti. Hizmet başkanları, idareciler, hastane yönetimi ve ilgili birim sorumluları etkinlikte yer aldı.

Gündem: Hizmetler, sorunlar ve 2026 planları

Toplantıda 2025 yılında sunulan hizmetler değerlendirildi; karşılaşılan sorunlar, personel durumu ve 2026 yılında planlanan çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Değerlendirme oturumu, sunulan hizmetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik hazırlıkların planlanması amacıyla gerçekleştirildi.

