Kocaeli'de 200 Yıllık Kaz Bayramı İçin İmece Hazırlıkları Başladı

Kaz Bayramı İçin İmece Hazırlıkları Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bu yıl 5’inci kez düzenlenecek Kaz Bayramı öncesinde hazırlıklar Eseler köyünde başladı. Köy sakinleri geleneksel yöntemlerle bayram sofralarına hazırlanıyor.

200 yıllık gelenek Eseler'de canlandı

Dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olan 200 yıllık Kaz Bayramı geleneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle bu yıl da yaşatılıyor. Kentte ortak yaşam kültürünün korunması açısından önem taşıyan etkinlik, geleneksel ritüellerle yeniden hayat buluyor.

İmeceyle yufka, ortak sofralarda buluşacak

Eseler köyünde gerçekleştirilen imece geleneğinde bir araya gelen köy kadınları, yufka ihtiyacı olan evlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere el birliğiyle yufkalarını açtı. Bu yufkalar, yardımlaşma kültürünün köklü değerlerinin yaşatılacağı ortak sofralarda kullanılacak.

Hazırlanan yufkalar başta tirit ve kuru üzümlü, şekerli börek olmak üzere birçok geleneğe uygun lezzetin yapımında kullanılacak. Bayram sofralarında ayrıca bölgenin geleneksel tatları olan taşlık dolması, ciğer kızartması, ciğerli börek, tıkıl ve peynirli lokum da yer alacak.

Etkinlik, köyde birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirirken, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KATKILARIYLA BU YIL 5'İNCİSİ DÜZENLENECEK KAZ BAYRAMI ÖNCESİNDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI. ESELER KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İMECE GELENEĞİNDE BİR ARAYA GELEN KÖY KADINLARI, BAYRAM SOFRALARI İÇİN YUFKALARI EL BİRLİĞİYLE HAZIRLAYARAK, DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATTI.