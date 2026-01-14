Kocaeli'de 200 Yıllık Kaz Bayramı İçin İmece Hazırlıkları Başladı

Eseler köyünde 200 yıllık Kaz Bayramı geleneği için köy kadınları imeceyle yufka hazırladı; etkinlik Kocaeli kurumlarının katkısıyla 5’inci kez düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:38
Kocaeli'de 200 Yıllık Kaz Bayramı İçin İmece Hazırlıkları Başladı

Kaz Bayramı İçin İmece Hazırlıkları Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bu yıl 5’inci kez düzenlenecek Kaz Bayramı öncesinde hazırlıklar Eseler köyünde başladı. Köy sakinleri geleneksel yöntemlerle bayram sofralarına hazırlanıyor.

200 yıllık gelenek Eseler'de canlandı

Dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olan 200 yıllık Kaz Bayramı geleneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle bu yıl da yaşatılıyor. Kentte ortak yaşam kültürünün korunması açısından önem taşıyan etkinlik, geleneksel ritüellerle yeniden hayat buluyor.

İmeceyle yufka, ortak sofralarda buluşacak

Eseler köyünde gerçekleştirilen imece geleneğinde bir araya gelen köy kadınları, yufka ihtiyacı olan evlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere el birliğiyle yufkalarını açtı. Bu yufkalar, yardımlaşma kültürünün köklü değerlerinin yaşatılacağı ortak sofralarda kullanılacak.

Hazırlanan yufkalar başta tirit ve kuru üzümlü, şekerli börek olmak üzere birçok geleneğe uygun lezzetin yapımında kullanılacak. Bayram sofralarında ayrıca bölgenin geleneksel tatları olan taşlık dolması, ciğer kızartması, ciğerli börek, tıkıl ve peynirli lokum da yer alacak.

Etkinlik, köyde birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirirken, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KATKILARIYLA BU YIL 5'İNCİSİ DÜZENLENECEK KAZ BAYRAMI ÖNCESİNDE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KATKILARIYLA BU YIL 5'İNCİSİ DÜZENLENECEK KAZ BAYRAMI ÖNCESİNDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI. ESELER KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İMECE GELENEĞİNDE BİR ARAYA GELEN KÖY KADINLARI, BAYRAM SOFRALARI İÇİN YUFKALARI EL BİRLİĞİYLE HAZIRLAYARAK, DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATTI.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KATKILARIYLA BU YIL 5'İNCİSİ DÜZENLENECEK KAZ BAYRAMI ÖNCESİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Nilüfer'e Temel Atma Sözü
2
Sarıkamış Şehitleri Anısına 'Bu Toprakta İzin Var' Yürüyüşü — 111'inci Yıl
3
Koçarlı'da Akran Dostluk Hareketi Öğrenci Temsilcileri Belirlendi
4
Aydın'da 2026'nın İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı — 2025 Yatırımları Değerlendirildi
5
55 Yaşında Biyologluğu Bıraktı: Rezzan Türkoğlu 'Solo Düet' ile Tiyatro Sahnesinde
6
Yatağanlı Okçular Samsun'da 2025 Salon Okçulukta Büyük Başarı
7
Down Sendromu Bildirilmedi: Doktora 81 Milyon TL Tazminat

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları