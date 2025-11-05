Elazığ FÜ Hastanesi'nde Organ Nakli Farkındalık Sempozyumu

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi organ nakli ve bağışı konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla anlamlı bir sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte ele alınan konular

Sempozyum, Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi tarafından organize edildi ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte organ naklinin tıbbi yanı yanı sıra etik, hukuki ve dini yönleri de tartışılarak, nakil öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Uzman görüşleri ve hedef

Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Cem Özcan sempozyumda Türkiye'deki organ bekleyen hasta sayısına dikkat çekti ve farkındalık çalışmalarının önemini vurguladı. Dr. Özcan, "Bugün ülkemizde 33 binden fazla hasta, hayata tutunabilmek için organ nakli bekliyor. Bu hastaların büyük bir kısmını böbrek yetmezliği olanlar oluşturuyor. Bizler bu etkinlikleri hem toplumu bilinçlendirmek hem de hastalarımıza umut olmak için düzenliyoruz" dedi.

Sempozyum, hem kamuoyunun bilinçlendirilmesini hem de organ bağışı konusunda duyarlılığın artırılmasını amaçlayan kapsamlı bir bilgilendirme çalışması olarak kayda geçti.

