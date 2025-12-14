DOLAR
Elazığ Harput'ta Sürü Halinde Yaban Keçileri Görüntülendi

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde nesli koruma altındaki yaban keçileri sürü halinde görüntülendi; ziyaretçi Özlem Eylem Doğan anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:23
Koruma altındaki dağ keçilerinin nadir görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi

Elazığ’da nesli koruma altında bulunan yaban keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüldü.

Güzergâhtan aracıyla geçtiği sırada sürü halindeki dağ keçilerini gören Özlem Eylem Doğan, gördüğü manzara karşısında hem şaşkınlık hem de büyük bir mutluluk yaşadı. Doğan, o anları cep telefonuyla kaydederek doğanın Harput’a sunduğu bu nadide güzelliği ölümsüzleştirdi.

Yaban keçilerini görüntüleyen Özlem Eylem Doğan, "Bölgede zaman zaman görülen yaban keçilerinin özellikle Harput’un doğal yapısına estetik katıyor. Bu görüntülerin hem korunması hem de doğaya karşı daha duyarlı olunması gerekiyor. Tarihi dokusu, mistik atmosferi ve şimdi de yaban keçilerinin zarif yürüyüşü ile Harput, doğayla tarihin buluştuğu mahalle oldu. Doğanın bereketini simgeleyen bu güzelliklere denk gelmek güzeldi" dedi.

