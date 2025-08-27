Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada

Elazığ Karakoçan'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavga kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Durmuş köyünde, iddiaya göre önceki gün bir ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma, kiracının evi zarar verdiği yönündeki iddia üzerine başladı.

Olayın gelişimi

Olayda, kiracı A.E., iddialara göre elindeki sert bir cisimle ev sahibi S.A.'nın kafasına vurdu. Yaralanan S.A., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltı ve adli süreç

Olayın ardından A.E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cadde ortasında karşılaşma ve yeni darp

Serbest bırakılmasının ardından S.A.'nın yakınları ile Karakoçan Hükümet Konağı'nın bulunduğu cadde üzerinde karşılaşan A.E., çıkan kavgada darbedildi. Yaralanan A.E., sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler kayda geçti

A.E.'nin cadde üzerinde darbedilme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.