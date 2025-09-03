Elazığ Kovancılar'da Kırsal Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım arazilerine sıçradığı bildirildi.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve Kovancılar itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Müdahale çalışmaları bölgedeki ekiplerin koordinasyonuyla sürüyor; yangının kontrol altına alınmasına yönelik gelişmeler yetkililerce takip ediliyor.

