Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Elazığ'da 15 TL'ye satılan tandır ekmeği, uzun kuyruklar oluşturarak vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:01
Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Elazığ’da Tandır Ekmeklerine Büyük İlgi!

Elazığ’da uzun süre etkisini gösteren tandır ekmeği furyası, gittikçe büyüyerek tüm ülkeye yayılma yolunda ilerliyor. 15 TL gibi uygun fiyatı duyan vatandaşlar, bu lezzeti almak için kilometrelerce kuyruk oluşturuyor.

Meşhur Tandır Ekmeği Nedir?

Bu sağlıklı ve ucuz lezzet, Elazığlı kadınların titizlikle hazırladığı meşhur tandır ekmeği olarak biliniyor. Yemiş Mahallesi'nin kırsalında bulunan mütevazı bir tandır fırınında üretilen bu ekmek, kısa sürede Elazığlıların vazgeçilmezi haline geldi. Artık tüm Türkiye'de tanınmaya başlandı.

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Elazığlı Girişimci Kadın Filiz Gül

Elazığ’da tandır ekmeği işine ilk adım atan girişimci kadın Filiz Gül, daha önce farklı işletmelerde edindiği tecrübelerle kendi işini kurmaya karar verdi. Yemiş Mahallesi’nde yer alan küçük bir tandır fırınında her gün bu lezzeti üretiyor.

İstihdam ve Ekonomi

Filiz Gül, başlangıçta kız kardeşleriyle yola çıkmasına rağmen, tandır ekmeğine olan taleplerin hızla artmasıyla işini büyütmek zorunda kaldı. Şu anda işletmesinde 10'u kadın olmak üzere toplam 12 kişiye istihdam sağlıyor. Özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırına olan ilgi adeta patlama yaptı.

Kuyruklar ve Yoğun Talep

Elazığ merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan fırına gidebilmek için vatandaşlar dakikalarca bekleyerek uzun kuyruklar oluşturuyor. İşletme sahibi Filiz Gül ve ekibi de, yoğun talebe karşılık verebilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve Ukrayna, Kuzey Koreli Askerlerin Ülkeye Dönüşünü Görüştü
2
Trablus'ta Ramazan Geceleri Coşkusu: Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor
3
Bursa'da Fabrikada Makineye Düşen Mühendis Hayatını Kaybetti
4
Fatsa'da Temizlik Yaparken Hayatını Kaybeden Mehmet Varol'un Acı Hikayesi
5
Megadeth Türkiye'yi Sallayacak: İstanbul Konseri 22 Eylül'de
6
3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Alanya'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam