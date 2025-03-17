Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Elazığ’da Tandır Ekmeklerine Büyük İlgi!

Elazığ’da uzun süre etkisini gösteren tandır ekmeği furyası, gittikçe büyüyerek tüm ülkeye yayılma yolunda ilerliyor. 15 TL gibi uygun fiyatı duyan vatandaşlar, bu lezzeti almak için kilometrelerce kuyruk oluşturuyor.

Meşhur Tandır Ekmeği Nedir?

Bu sağlıklı ve ucuz lezzet, Elazığlı kadınların titizlikle hazırladığı meşhur tandır ekmeği olarak biliniyor. Yemiş Mahallesi'nin kırsalında bulunan mütevazı bir tandır fırınında üretilen bu ekmek, kısa sürede Elazığlıların vazgeçilmezi haline geldi. Artık tüm Türkiye'de tanınmaya başlandı.

Elazığlı Girişimci Kadın Filiz Gül

Elazığ’da tandır ekmeği işine ilk adım atan girişimci kadın Filiz Gül, daha önce farklı işletmelerde edindiği tecrübelerle kendi işini kurmaya karar verdi. Yemiş Mahallesi’nde yer alan küçük bir tandır fırınında her gün bu lezzeti üretiyor.

İstihdam ve Ekonomi

Filiz Gül, başlangıçta kız kardeşleriyle yola çıkmasına rağmen, tandır ekmeğine olan taleplerin hızla artmasıyla işini büyütmek zorunda kaldı. Şu anda işletmesinde 10'u kadın olmak üzere toplam 12 kişiye istihdam sağlıyor. Özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırına olan ilgi adeta patlama yaptı.

Kuyruklar ve Yoğun Talep

Elazığ merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan fırına gidebilmek için vatandaşlar dakikalarca bekleyerek uzun kuyruklar oluşturuyor. İşletme sahibi Filiz Gül ve ekibi de, yoğun talebe karşılık verebilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.