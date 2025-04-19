Elazığlı Hayırsever Hacı Bahçeci, Gazze İçin Arabasını Bağışladı

Elazığ'da yaşayan 49 yaşındaki hayırsever Hacı Bahçeci, Gazze'ye destek olmak amacıyla yaptığı anlamlı bağışla dikkat çekti. Kentte turizm sektöründe çalışan ve bir çocuk babası olan Bahçeci, yakınlarını kaybeden ve büyük acılar çeken Filistinlilere yardım eli uzatmak istedi.

Bağışın Arka Planı

Bahçeci, eşiyle birlikte yıllardır kullandıkları ve manevi değeri yüksek olan 1988 model otomobilini bağışlama kararı aldı. Bu kapsamda, “Gazze İçin El Ele” yardım kampanyası doğrultusunda, Elazığ AFAD İl Müdürlüğüne giderek otomobilinin anahtarını AFAD İl Müdürü Cafer Giyik'e teslim etti. Bağışlanan aracın satışından elde edilecek gelir, Gazze'ye destek amacıyla kullanılacak.

“Aracım Gazze İçin Feda Olsun”

Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli kardeşlerimize bir nebze olsun katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti. İsrail'in saldırılarını izlerken duyduğu acıyı dile getiren Bahçeci, "Filistinli kardeşlerimiz zulüm altında ve soykırıma maruz kalıyorlar" dedi.

Gazze'deki olayların unutulmaması gerektiğini vurgulayan bahçeci, "Kurtuluş Savaşı'nda Afganistan ve Pakistanlılar bizlere destek olmuşlardı. Biz de Gazze'yi unutmamak için yardımlar yapmak zorundayız" şeklinde konuştu. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına katılma kararı aldıklarını belirterek, eşine de duyarlı olmasından dolayı teşekkür etti.

AFAD'dan Teşekkür

AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, Gazze’de 7 Ekim 2023'ten yana büyük bir zulüm yaşandığını hatırlatırken, Bahçeci'nin bağışının kendilerini duygulandırdığını belirtti. Giyik, Türkiye'nin yardım çabalarının sürdüğünü ve Elazığlıların bu kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

“4 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz dayanışma gecesinden sonra 23 milyon lirayı aşan bağış topladık. Hacı Bahçeci'nin aracını bağışlaması manevi değeri yüksek, hayırlı bir katkı sağladı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Elazığ'da yaşayan 49 yaşındaki Hacı Bahçeci, kendisi için manevi değeri yüksek otomobilini Gazze için bağışladı. 1988 model otomobilini "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası kapsamında Elazığ AFAD İl Müdürlüğüne götüren Bahçeci, anahtarını AFAD İl Müdürü Cafer Giyik'e teslim etti.

Elazığ'da yaşayan 49 yaşındaki Hacı Bahçeci, kendisi için manevi değeri yüksek otomobilini Gazze için bağışladı. 1988 model otomobilini "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası kapsamında Elazığ AFAD İl Müdürlüğüne götüren Bahçeci, anahtarını AFAD İl Müdürü Cafer Giyik'e teslim etti.