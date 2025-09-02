DOLAR
Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Terminal Radarında Teknik Sorun İddiası

Ta Nea'ya göre Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda terminal radar ve yedek frekanslarda arızalar yaşandı; yedek parça temini gecikiyor, personel eksikliği endişe yaratıyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:20
Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Terminal Radarında Teknik Sorun İddiası

Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda terminal radarında teknik sorun iddiası

Ta Nea: Terminal radar ve yedek frekanslarda ciddi arızalar, sistemdeki sorunları yeniden gündeme getirdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Eleftherios Venizelos Havalimanında terminal radarında teknik sorun yaşandığı iddia edildi. Haber Ta Nea gazetesinde yer aldı.

Gazeteye göre son günlerde terminal radarında ve yedek frekanslarda ciddi teknik sorunlar görüldü; bu durum, ülkedeki hava kontrol sistemlerindeki genel aksaklıkları yeniden gündeme taşıdı.

Haberde, terminal radarına ilişkin yedek parçanın alımının bir yılı aşkın süredir tamamlanmadığı iddiasına yer verildi. Yunan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı Panayotis Psaros, Yunanistan Sivil Havacılık Dairesinin sorunu bilmesine rağmen alımı gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Bu nedenle Atina terminal alanında hizmet vermesi gereken radar sayısının 3 olmasına karşın, turizm nedeniyle yoğunluğun arttığı yaz aylarında bu sayının sadece 1 ile sınırlı kaldığı belirtildi.

Psaros, nisanda bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yunan havaalanlarındaki artan trafiğe rağmen hava trafik kontrolörlerinin eksik personel ve eski teknoloji sistemlerle çalıştığını vurgulamıştı. Atina'daki sistemlerin uçakların çakışan rotaları ayırt etmede yetersiz kaldığını belirten Psaros, kullanılan sistemin 26 yıllık olduğunu ifade etti.

Psaros ayrıca, yeni sistem için bugün bile anlaşma imzalansa bunun ancak en iyi ihtimalle 2029'da kullanılabileceğini söyledi. Bazı birimlerde personel eksikliğinin yüzde 40'a kadar ulaştığına dikkat çekerek mevcut durumun hava trafiğini tehlikeye attığı yönünde uyarıda bulundu.

Ryanair Havayolu Şirketi de ağustosta yaptığı açıklamada, Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki Hava Trafik Kontrol merkezinde teknik sorun yaşandığını ve bunun nedeniyle çok sayıda uçuşta gecikme görüldüğünü bildirmişti.

İddialar, Yunan hava sahası ve havacılık güvenliği açısından dikkat çekici soruları gündeme getirirken, yetkililerin konuya ilişkin açıklamaları ve atılacak adımlar bekleniyor.

