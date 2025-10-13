Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Elektrik Faturalarında 1 Ocak 2026'da Yeni Dönem

Milyonlarca haneyi ilgilendiren ve elektrik faturalarını doğrudan etkileyecek yeni tarifeye sayılı günler kaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme, devlet destekli sübvansiyon döneminde önemli bir değişime işaret ediyor.

Sübvansiyonlu Dönemde Kritik Değişiklik

Mevcut uygulamada yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) üzerinde tüketen mesken aboneleri, "son kaynak tedarik tarifesi" kapsamında devlet desteğinden yararlanamıyordu. Yeni modele göre bu tüketim sınırı aşağı çekilecek ve daha önce desteklenen bazı yüksek tüketimli haneler artık sübvansiyon kapsamından çıkacak.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, yeni düzenlemeyle ilgili olarak, "Yeni düzenleme bu sınırı indirecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak," ifadelerini kullandı.

Hedef: Sübvansiyonların Adil Dağılımı

Yeni tarife modelinin amacı, kamu üzerindeki büyük sübvansiyon yükünü hafifletmek ve destekleri gerçek ihtiyaç sahiplerine yönlendirmek. Erdoğan, Enerji Bakanı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, bu yıl elektrik ve doğalgaz için toplam kamu sübvansiyonunun 600 milyar lirayi bulacağını ve bunun 200 milyar liralık kısmının sadece elektrik için sağlandığını hatırlattı.

Erdoğan, "Yeni kademe uygulamasıyla kamunun sübvansiyon yükü azaltılacak. Yani kamu, destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirebilecek," dedi.

Kimler Etkilenecek ve Takvim

Hane halklarının hangi tarifeden yararlanacağı, 2025 yılı boyunca yapılan toplam tüketime göre belirlenecek. Eğer bir hanenin 2025 yılı toplam tüketimi, henüz açıklanmayan yeni alt sınırın üzerinde kalırsa, o abone 1 Ocak 2026 itibarıyla destek kapsamından çıkarılacak.

Bu değişikliğin faturaya yansıması ise abonelerin en geç Şubat 2026 tarihli faturalarında görülecek.

Özetle: Yeni düzenleme, sübvansiyon yükünü hafifletmeyi ve destekleri daha hedefli hale getirmeyi amaçlıyor; yüksek tüketimli bazı haneler 2026'da sübvansiyon dışına çıkarak elektriği gerçek maliyetiyle ödeyecek.