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Elmacı Dede, 1 Ton Elmayı Askerlere Ulaştırdı

Denizli'den 'Elmacı Dede' lakaplı Muhammet Yılmaz, Hakkari'deki askerler için 1 ton 200 kg elma gönderdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:52
Elmacı Dede, 1 Ton Elmayı Askerlere Ulaştırdı

Denizlili 'Elmacı Dede' Askerler İçin Elma Getirdi

Denizli'de 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1 ton 200 kilogram elmayı, Hakkari'de görev yapan askerlere ulaştırdı. 'Elmacı Dede' olarak bilinen Yılmaz, güvenlik güçlerine meyve götürmeye devam ederek onlar için özel bir destek sağlıyor.

Türk Bayraklarıyla Süslenen Araç

Çivril ilçesindeki bahçesinden topladığı elmaları Türk bayraklarıyla süslediği aracına yükleyerek yola çıkan Yılmaz, Hakkari'ye ulaştı. Burada yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla geldiğini belirtti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Yılmaz, “Bir olma, birlik olma, tek yumruk olarak devletin yanında yer alma zamanıdır.” diyerek Türkiye'nin birliğine dikkat çekti. Emperyalist güçlerin tehditlerine karşı birlik olunması gerektiğini vurguladı.

Sınır Bölgelerinde Kesintisiz Destek

Sınır bölgelerinde sıkça bulunan Yılmaz, “Hakkari halkını da çok seviyorum. Bu benim buraya sekizinci gelişim.” dedi. Elmaları, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına teslim edeceğini belirtti.

Yılmaz, bahçesinde yetiştirdiği elmaların yanı sıra gerektiğinde diğer yerlerden de meyve temin ettiğini ifade ederek, “Bu işi gönüllü yapıyorum ve hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadım.” şeklinde konuştu. Daha sonra elmaları teslim etmek için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına hareket etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1 ton 200 kilogram elmayı...

Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1 ton 200 kilogram elmayı, Hakkari'de görev yapan askerlere getirdi.

Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1 ton 200 kilogram elmayı...

Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1 ton 200 kilogram elmayı, Hakkari'de görev yapan askerlere getirdi.

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